Bursa Yıldırım'da düzenlenen Karne Şenliği'nde binlerce çocuk kültür ve sanatla dolu bir tatil geçirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi, spordan eğitime, kültürden sanata kadar hayata geçirdiği projelerle ilçeyi gençler ve çocuklar için bir cazibe merkezine dönüştürmeye devam ediyor.

Bursa Yıldırım Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Karne Şenliği'ne katılan binlerce çocuk dolu dolu bir tatil geçirdi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen Karne Şenliği etkinlikleri kapsamında; Dede Korkut hikayeleri dinleyen, tarihi Türk obasını ziyaret eden, tiyatro, müzikal, kukla gösteri, Hacivat ve Karagöz ile sirk gösterisine katılan binlerce çocuklar eğlence dolu vakitler geçirdi.

Karne Şenliği'nde çocukları yalnız bırakmayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Ara yıl tatilinde çocuklarımızı unutmadık. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Karne Şenliği ile binlerce evladımızın hem eğlendiği hem de kültürel değerlerimizle buluştuğu dolu dolu bir tatil geçirmesini sağladık.

Bursa Yıldırım'da çocuklarımızın yüzünü güldüren, onları geleceğe hazırlayan projeler üretmeye devam edeceğiz' dedi.