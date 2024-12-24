İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tüysüzler Mahallesi Fatih Caddesi’nde gerçekleştirdiği yol genişletme çalışmasını tamamladı.

KOCAELİ (İGFA) - Tüysüzler Mahallesi Fatih Caddesi’nde Okyanus Koleji’nin yanından geçen 220 metre uzunluğundaki yol, İzmit Belediyesi tarafından genişletilerek bölge halkının hizmetine sunuldu. Çalışmalarda, yolun dayanıklılığını artırmak ve sürüş konforunu sağlamak amacıyla 500 ton PMT (Plentmiks Temel) ve 400 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yeniden düzenlenen 7 metre genişliğindeki yol, hem mahalle sakinleri hem de çevre okullara ulaşım sağlayan araçlar için daha güvenli ve konforlu bir hale getirildi.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Tüysüzler Mahallesi sakinleri, tamamlanan yol yenileme çalışmaları için İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti. Mahalle sakinleri, yenilenen yolun hem günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını hem de mahalleye modern bir görünüm kazandırdığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler. İzmit Belediyesi, kent genelindeki yol ve altyapı projelerine devam ederek vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmayı önümüzdeki dönemde de sürdürecek.