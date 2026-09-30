ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, OECD tarafından yayımlanan 'Bir Bakışta Eğitim 2026' raporuna ilişkin paylaşımında Türkiye'nin eğitim göstergelerinde yükselişini sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlığın paylaşımında, Türkiye'nin öğretmen istihdamı, ortaöğretimin zamanında tamamlanması, öğretim ortamlarının iyileştirilmesi ve kamu kaynaklarından eğitime ayrılan pay gibi başlıklarda OECD ortalamasının üzerinde yer aldığı belirtildi.
TÜRKİYE ÖĞRETMEN İSTİHDAMINDA ÖNE ÇIKIYOR
OECD üyesi ülkelerde öğretmen açığının arttığı ve öğretmenlik mesleğine ilginin azaldığı bir dönemde Türkiye'nin bu alanda olumlu yönde öne çıkan ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi.
Bakanlık, raporun Türkiye'nin eğitim alanındaki güçlü yükselişini sürdürdüğünü ortaya koyduğunu vurguladı.