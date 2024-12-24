Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) "Halk Oyunları Ekipleri ve Türk Halk Müziği Toplulukları Sosyal Uyum Gösterisi" programına katıldı.ANKARA (İGFA) - Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Tekin, Balıkesir'de yaşanan patlama nedeniyle öğrencilerin sergileyecekleri halk oyunları gösterisini ertelediklerini belirterek, patlamada hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin raporuna göre, dünya genelinde gerek siyasi gerekse başka tür sebeplerle yurdundan ayrılmak, vatanlarını terk etmek zorunda kalan yaklaşık 120 milyon insanın olduğunu bildiren Tekin, "Dünyada yaşayan yaklaşık her 70 kişiden biri; yerinden, yurdundan, vatanından uzak kalmış durumda." dedi.

Eğitimin, kültürlerin aktarıldığı önemli kanallardan biri olduğunu söyleyen Bakan Tekin, eğitim sistemlerinin ve mekanizmalarının üstlenmesi gereken rollere değinerek şunları kaydetti:

"Bunlardan biri, dünyada savaşların, zulümlerin, soykırımların olmadığı bir düzen kurulması için eğitim öğretim mekanizmalarımızın içine dünya barışını, insan haklarını, temel hak ve hürriyetlerini mutlaka koymamız lazım. Mutlaka ama mutlaka temel hak ve hürriyetlere ve başkalarının haklarına saygı duyan, demokrasiyi içselleştirmiş, dünya barışı için mücadele eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız. Eğer bunu başaramazsak -dünyada, şu an içinde yaşadığımız ortamda olduğu gibi 120 milyon yerinden- yurdundan edilmiş insan varsa eğer- dünyanın geriye kalan nüfusunun bu 120 milyona literatürümüzdeki karşılığıyla ensarlık yapması gerekiyor. Ev sahipliği yapması gerekiyor. Onları kardeşlik hukukuyla koruması, sahiplenmesi ve insanın misafirperverliğini göstermesi gerekiyor."

"YAKLAŞIK 4 MİLYONUN ÜZERİNDE MİSAFİRİMİZ OLDU"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında insana, temel hak ve hürriyetlere saygı, barış ve insan haklarını korumak üzerine bir felsefe olduğunu belirten Bakan Tekin, salonda bulunan öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Bakan Tekin, "Yaklaşık 13 yıldır, Türkiye'de Suriyelilerin çoğunlukta olduğu, Türk vatandaşlarına Allah ensarlık yapma imkânı verdi. Biz kardeşlerimize bu anlamda ensarlık yaptık. Yaklaşık 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu. Gücümüz yettiğince literatürümüzdeki ensar hukukuna riayet eden bir biçimde ev sahipliği yapmaya çaba sarf ettik. Bu yolculuğumuzda 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği de bugün bizi bir araya toplayan PIKTES projesiyle destek oldu. Bu anlamda dünya barışını korumak isteyen, dünya barışının korunmasına katkı vermek isteyen, dünyada insan haklarının kurulmasına katkı vermek isteyen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Yusuf Tekin, proje kapsamında düzenlenen Sosyal Uyum Gösterisi'nde dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.