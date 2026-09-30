SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca'da hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Gazipaşa Mahallesi'nde inşa edilecek Sadettin Tantan Güreş Eğitim Merkezi ile genç sporcular modern bir eğitim alanına kavuşacak, Sapanca'nın güreşteki güçlü geçmişinden yeni şampiyonların yetişmesine imkân sağlanacak. Merkez için 15 Ekim'de ihaleye çıkılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca'da şehrin yaşam kalitesini yükselten ve ilçenin ihtiyaçlarına cevap veren projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Sapanca Gölü kıyısında hayata geçirilen Sapanca Park, inşası devam eden Sapanca Meydan ve yer altı otoparkı ile Sapanca Spor Salonu'ndan sonra bu kez ilçeye güreş eğitim merkezi kazandırılacak.

Sadettin Tantan Güreş Eğitim Merkezi'nin inşası için Büyükşehir projesini hazırladı. Sapanca'nın merkez mahallelerinden Gazipaşa'da inşa edilecek güreş eğitim merkezi, sporcuların verimli ve konforlu bir ortamda çalışmalarını sürdürebileceği şekilde tasarlanacak. Proje için 15 Ekim'de ihaleye çıkılacak.

EĞİTİM SALONU VE FİTNESS ALANI TEK AÇTI ALTINDA

Toplam kapalı alanı yaklaşık 500 metrekare olarak planlanan projede, yaklaşık 230 metrekarelik tek minderli güreş eğitim salonunun yanı sıra sporcuların kondisyon çalışmalarını gerçekleştirebileceği 65 metrekarelik fitness salonu da bulunacak. Böylece genç güreşçiler, antrenman süreçlerini aynı çatı altında sürdürebilecek.

Konu ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanında olduğu gibi Sapanca'da da ilçenin ihtiyaçlarına cevap veren önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Meydan ve Yer Altı Otoparkı, Sapanca Spor Salonu ve Sapanca Park gibi çalışmalarımızın ardından şimdi de ilçemizin güçlü spor kültürüne katkı sağlayacak Saadettin Tantan Güreş Eğitim Merkezi'ni kazandırıyoruz. Sapanca, güreş alanında önemli sporcular yetiştirmiş bir ilçemiz. Yeni merkezimizle birlikte genç sporcularımızın kendilerini geliştirmelerine katkı sunacak, yeni şampiyonların yetişmesine imkân sağlayacağız' ifadeleri kullanıldı.