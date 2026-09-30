Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede eş zamanlı sürdürdüğü asfalt seferberliği kapsamında İvrindi ilçesinde de yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi ilçesinde TOKİ ve mezarlık yolunda toplam 1.100 metrelik güzergâhta sıcak asfalt çalışmasını tamamlayıp bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirdi.

Halkın modern ve konforlu yollarda seyahat etmesi için 20 ilçede asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi ilçesinde Kurtuluş Mahallesi'ndeki TOKİ ve mezarlık yolunda toplam 1.100 metrelik güzergâhta sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın başlattığı asfalt seferberliği kapsamında İvrindi'nin ulaşım altyapısı güçlendirilerek; ilçe merkezindeki ulaşım aksları daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirildi. Tamamlanan çalışma ile bölgede yıllardır vatandaşların yaşadığı toz ve çamur sorunu da sona erdi.

20 İLÇEDE ASFALT SEFERBERLİĞİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından 20 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen yol yapım, bakım ve yenileme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Başkan Ahmet Akın'ın başlattığı asfalt seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalarla İvrindi'de yalnızca mevcut ulaşım sorunlarının giderilmesi değil, ilçe merkezindeki ulaşım alanlarının daha işlevsel ve modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.