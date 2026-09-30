Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Akgüney Mahallesi'nde 600 metrelik beton yol çalışmasını tamamlayarak ulaşım standardını yükseltti.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz Akgüney Mahallesinde beton yol çalışması gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda 500 metresi yapılan yolun bu yıl planlanan program çerçevesinde 600 metresi de betonlanarak ulaşımın standardı yükseltildi.

Kabadüz Başköy, Kabadüz Merkez ve Akgüney-Harami-Gümüşköy Mahallelerine de ulaşım sağlayan yolda çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların yüzü güldü.

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kabadüz Akgüney Mahalle Muhtarı Sami Bayram ve vatandaşlar Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

'Yollarımız önceden çok kötüydü. Tozdan büyük mağduriyet yaşıyorduk. Kapılarımızı açamıyor, dışarıya çamaşır asamıyorduk. Şimdi betonlanma çalışmaları tamamlandı ve çok güzel oldu. Yolumuz konfora kavuştu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerin devamını diliyoruz'