Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hafta sonları ücretsiz vapur seferleri düzenleyerek vatandaşlara konforlu ve alternatif ulaşım imkânı sunacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3-11 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı için ulaşım planlamalarını tamamladı. Vatandaşların fuar alanına güvenli, konforlu ve sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla kent genelinde gerekli tüm önlemler alınırken, özellikle hafta sonlarında yaşanabilecek yoğunluğa karşı ulaşım seçenekleri de artırıldı.

Hafta sonlarında düzenlenecek ring seferlerine ek olarak ücretsiz deniz ulaşımı da vatandaşların hizmetinde olacak. 3-4 Ekim ile 10-11 Ekim tarihlerinde Değirmendere ve Gölcük Vapur İskelelerinden İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'ne ücretsiz vapur seferleri gerçekleştirilecek.

ULAŞIMDA ALTERNATİF VE PRATİK SEÇENEKLER

Deniz yoluyla İzmit'e ulaşan vatandaşlar, 1 Mart Vapur İskelesi'nden hareket edecek ücretsiz ring seferleriyle kitap fuarının düzenlendiği alana kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Uygulama sayesinde hafta sonu yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşlara fuar alanına ulaşımda alternatif bir güzergâh sunulması hedefleniyor.

FUARA ULAŞIMDA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı boyunca vatandaşların fuara ulaşımını kolaylaştırmak için farklı ulaşım alternatiflerini bir arada sunacak. Özellikle hafta sonları düzenlenecek