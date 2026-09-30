BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) tarafından bu yıl 29.'su verilecek olan 'Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu.

BUSİAD'dan yapılan açıklamada, 'Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödüllerinin' 06 Ekim'de düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, 2025 yılı için BUSİAD Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile verilen ödüller şöyle açıklandı:

'Doğan Ersöz Ödülü VALEO Türkiye,

BUSİAD Özel Başarı Ödülü Çetin CEYLAN,

BUSİAD Kültür-Sanat ve Spora Destek Ödülü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Prof. Dr. Derya ŞAHİN,

BUSİAD Meslek Ödülü Ahmet ÖZENALP ve Ferit KARSLIOĞLU,

BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü LÖDER ve

BUSİAD Eğitime Destek Ödülü Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği.'