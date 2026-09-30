Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehit Adem Sezgin Anaokulu'nda düzenlenen programda, minik öğrencilere hem sokak hayvanları, hem de veterinerlik mesleği üzerine bilgiler verdi.

KOCAELİ (İGFA) - 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü programları çerçevesinde Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu bağlamda ilçedeki okullarla da iş birliği içerisinde programlar düzenleyen Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, meslek tanıtım programları kapsamında Şehit Adem Sezgin Anaokulu'na gitti.

Okuldaki minik öğrencilerin en çok olmak istedikleri meslekler arasında üst sıralarda yer alan veterinerlik için, Çayırova Belediyesi Veteriner Hekimi Harun Torun'dan bilgi alan minikler, sokak hayvanlarına nasıl davranmaları gerektiğini de öğrendi. Ayrıca Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yanlarında getirdiği kediyi de sevme imkanı bulan minikler, hem eğlendi hem de öğrendi.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDERİZ

Konu hakkında Şehit Adem Sezgin Anaokulu Müdürü Eylem Çelik Damancıoğlu, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; 'Milli Eğitim Bakanlığı'mızın rehberlik hizmetleri kapsamında, yerel hedefimiz meslek tanıtımıydı. Bu meslek tanıtımını çocuklarımıza aşılamak için bir proje ürettik. Bu proje kapsamında her ay bir meslek grubunu okulumuzda ağırlıyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olduğu için de Çayırova Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ulaştık. Veterinerimizi okula davet ettik ve bize bilgiler vermesini sağladık. Sağ olsunlar bizlere çok yardımcı oldular, geldiler bilgilerini verdiler öğrencilerimiz de bundan çok faydalandı. Hem hayvan sevgisini artırdık hem de meslek tanıtımı yapmış olduk. Desteklerinden ötürü Çayırova Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz.'