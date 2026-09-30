Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin alzheimer hasta ve hasta yakınlarına yönelik hizmet verdiği 'Mavi Ev'de Alzheimer Ayı dolayısıyla moral ve farkındalık etkinlikleri düzenledi.

ANTALYA (İGFA) - Alzheimer hastalığına karşı toplumsal bilinç oluşturmak ve arttırmak amacıyla her yıl Eylül ayı 'Dünya Alzheimer Ayı' , 21 Eylül ise tüm dünyada 'Dünya Alzheimer Günü' olarak kabul ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin alzheimer hastaları ve yakınlarına destek olmak amacıyla hizmet veren 'Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi' Mavi Ev'de hastalar ve yakınları hem hastalık ve evreleri hakkında pratik bilgiler alıyor hem de psiko-sosyal destekle moral bulmaya devam ediyor.

Türkiye'ye örnek olan çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Mavi Ev'de farkındalık ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Eylül ayı içerisinde farklı günlerde kahvaltı, müzik dinletisi ve sosyal etkinliklerde buluşan hasta ve yakınları moral bularak keyifli zaman geçirdi.

Hasta yakınlarına yönelik eğitimlerle ise alzheimer hastalığının erken evrede tespit edilmesi, yavaşlatılması ve bütüncül korunma yollarına ilişkin tavsiyelerde bulunuldu.

EYLÜL AYI BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Alzheimer sürecinin sadece hastayı değil aile ve yakınlarını da etkileyen uzun bir süreç olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Sorumlusu Gerontolog Merve Kıldır, 'Hasta yakınlarımızın doğru bilgiye ulaşabilmesi, deneyimlerini paylaşabilmesi ve ihtiyaç duyduklarında destek bulabileceklerini bilmesi çok kıymetli ve önemli. Bu yönde bilgilendirme ve sosyal destek programlarımıza devam edeceğiz. Amacımız yalnızca belirli günlerde değil sürecin her aşamasında Büyükşehir Belediyesi Mavi Ev olarak her zaman yanlarında olmaktır' diye konuştu.