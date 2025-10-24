Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tütün mamulleri ve cep telefonlarında ÖTV oranlarını güncelledi. Tütün mamullerindeki maktu tutarlar artırılırken, cep telefonlarında matrahlar revize edildi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda önemli değişiklikler yaptı.

Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan iki Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün mamulleri ve cep telefonlarında ÖTV oranları ile matrahlar yeniden belirlendi.

Düzenleme, vergi gelirlerini artırmayı ve bütçe açığını azaltmayı hedefliyor; tütün ürünlerinde maktu tutarlar yükseltildi, cep telefonlarında matrahlar güncellendi.

4760 sayılı Kanun'un eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların ÖTV oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Tütün ürünlerinde yüzde 45'lik ÖTV oranı korunurken, asgari maktu ve maktu tutarlar artırıldı. Bu değişiklikler, tütün mamullerinin satış fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

CEP TELEFONLARINDA MATRAH GÜNCELLEMESİ

Ayrıca 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı malların (cep telefonları) ÖTV matrahları yeniden tespit edildi. Matrahlar, vergi hesaplamasını güncel piyasa koşullarına uyarlayacak şekilde revize edildi.