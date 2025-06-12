Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV), 2025-2029 dönemi Temsilciler ve Denetim Kurulları, Sabancı Center’da düzenlenen 2025 Yılı Olağan Mütevelliler Heyeti Toplantısı’nda belirlendi.ANKARA (İGFA) - TÜSEV Temsilciler Kurulu üyeliği için yapılan seçimlerde Temsilciler Kurulu Başkanlığına Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu seçildi.

Temsilciler Kurulu üyeliğine seçilen isimler; Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, Sivil Toplum için Destek Vakfı İcra Kurulu Üyesi Betül Selcen Özer, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreteri Canan Çelik, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Candan Fetvacı, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Çubukçu, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler Aydın ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Genel Müdürü Senem Başyurt oldu.

TÜSEV Denetim Kurulu için yapılan seçimlerin sonucunda ise Cevdet İnci Eğitim Vakfı Genel Müdürü Ece Elbirlik Ürkmez Denetim Kurulu Başkanı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin Denetim Kurulu üyeleri olarak seçildi.

Üyelerinin görüş ve katkılarını karar alma süreçlerine dahil eden katılımcı ve ilkeli bir yönetişim anlayışını benimseyen TÜSEV’in temel yönetim organlarını oluşturan Temsilciler Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri görevlerini dört yıllık sürelerle yürütüyor.

Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkelerini esas alan bu yapılar, TÜSEV’in strateji ve faaliyetlerinin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynuyor.

TÜSEV Temsilciler Kurulu Başkanlığına seçilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan “Sivil toplumun daha güçlü, daha etkili ve daha görünür olması için uzun yıllardır emek veren bir yapının parçası olmak benim için her zaman çok anlamlıydı. Şimdi bu yolculukta biraz daha fazla sorumluluk üstlenmek, bu yapıya katkıyı büyütmek hem çok kıymetli hem de gerçekten heyecan verici. TÜSEV gibi kamu ve özel sektörün yanı sıra sivil toplumu bağımsız ve güçlü bir üçüncü sektör olarak destekleyen bir yapının Temsilciler Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmemde yanımda olan, destek veren herkese gönülden teşekkür ederim.” dedi.