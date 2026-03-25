TUSAŞ, Airbus A220 programı kapsamında ürettiği Fixed Trailing Edge komponentinde 500'üncü sevkiyatı tamamladı.

ANKARA (İGFA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), küresel havacılık projelerindeki üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Şirket, Airbus A220 programı kapsamında ürettiği Fixed Trailing Edge (FTE) komponentinde 500'üncü sevkiyatı başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, bu başarının ileri mühendislik kabiliyetleri, yüksek hassasiyetli üretim altyapısı ve uluslararası alanda güvenilir çözüm ortağı olunduğunun önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Havacılık sektöründe entegre üretim ve tedarik çözümleri sunmaya devam eden TUSAŞ'ın, bu tür projelerle küresel ölçekteki konumunu daha da güçlendirdiği ifade edildi.

Şirketin, uluslararası havacılık programlarındaki rolünü artırarak Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücüne katkı sağlamayı sürdürmesi bekleniyor.