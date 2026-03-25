Konya AKOM, Çelik Kubbe-Anadolu Tatbikatı kapsamında 1 Nisan itibariyle belirli saatlerde ses üstü uçuşlar nedeniyle patlama benzeri sesler duyulabileceğini açıkladı.

KONYA (İGFA) - Konya AKOM, Çelik Kubbe-Anadolu Tatbikatı çerçevesinde vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2026 tarihinde 10.00 - 12.00 saatleri arasında, 2 Nisan 2026 tarihinde ise 14.00 - 17.00 saatleri arasında görev yapacak hava araçlarının ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri sesler duyulabilecek.

Yetkililer, söz konusu durumun tamamen tatbikat kaynaklı olduğunu ve herhangi bir olumsuzluk teşkil etmediğini vurguladı.

Açıklamada, vatandaşların duyulabilecek sesler nedeniyle endişe ve paniğe kapılmamaları gerektiği ifade edildi.