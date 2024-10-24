Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne inanılmaz bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıdan 4 şehit ve 14 yaralı olduğu bildirilirken, siyasilerden de yaşanan terör saldırısına tepkiler geldi. Sadece TBMM'Ide bulunan DEM'den tepki gelmemesi dikkat çekti.

İşte siyasilerin Ankara’daki terör saldırısına tepkileri:

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL:

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Ankara TUSAŞ’taki saldırıda şehit ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Rehinelerin sağ salim kurtarılması en büyük dileğimiz. Emniyet güçlerimiz terör eyleminin üstesinden gelecektir. Teröre karşı biriz, bütünüz.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ:

Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun.

SAADET PARTİSİ LİDERİ TEMEL KARAMOLLAOĞLU:

Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.

YENİDEN REFAH PARTİSİ LİDERİ FATİH ERBAKAN:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin

ZAFER PARTİSİ LİDERİ ÜMİT ÖZDAĞ:

TUSAŞ’a terörist saldırı gerçekleştiriliyor. Terör ile müzakere edilmez, terörle mücadele edilir. Zafer’e kadar savaş.

DEVA PARTİSİ LİDERİ ALİ BABACAN:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Başımız sağ olsun.

GELECEK PARTİSİ LİDERİ AHMET DAVUTOĞLU:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, teröre ve terörün arkasındaki şer odaklarına gereken cevabı mutlaka vermelidir!

İYİ PARTİ LİDERİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU:

Ülkemizin savunma sanayi alanında önemli kurumlarından biri olan TUSAŞ’ta gerçekleşen alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin birliğini, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden Türkiye düşmanı teröristlere karşı son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade ediyorum. Cenab-ı Allah bu aziz vatanımızı tüm tehlikelerden korusun.