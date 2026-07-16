TBMM'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda okullarda yaşanan şiddet olayları ve çocukların dijital risklere karşı korunması ele alındı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, tüm okullar için yeniden risk değerlendirmesi yapıldığını ve çalışmaların yüzde 75'inin tamamlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risklerin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan komisyonda, kamu kurumlarının temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıda okul güvenliği, akran zorbalığı, siber zorbalık, dijital bağımlılık ve çocukların radikalleşme riskleri ele alındı.

'OKUL İÇİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ DE YAPILMASI GEREKİYORDU'

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olayların ardından okul içi risk değerlendirmesinin önem kazandığını belirtti. Kurtoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla tüm okulların risk değerlendirmelerinin yeniden yapıldığını belirterek, 'Şu gün itibarıyla bunun yüzde 75'ini tamamladık. Önümüzdeki öğretim yılına bu yeni risk değerlendirmeleri yapılmış olarak gireceğiz.' dedi.

Çalışmalarda okul çevresinin asayiş durumu, sosyal çevre özellikleri, öğrenci ve öğretmen durumları ile okul içindeki çeşitli verilerin birlikte değerlendirildiğini aktaran Kurtoğlu, güvenlik önlemlerinin kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti.

Bu arada TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından yürütülen operasyonlara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre operasyonlarda 2 uzun namlulu silah, 150 tüfek, 46 tabanca, 77 kuru sıkı tabanca, 46 oyuncak tabanca ve tüfek, 996 cep telefonu, 221 kesici-delici alet, 7 bin 16 fişek ile çok sayıda bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmalar kapsamında 434 şüpheli ve 2 bin 666 suça sürüklenen çocuk hakkında işlem yapıldığı, 238 kişinin tutuklandığı bildirildi.

ÇOCUKLARIN DİJİTAL RİSKLERE KARŞI KORUNMASI GÜNDEMDE

Komisyonda çocukların sosyal medya ve dijital platformlarda karşılaşabileceği riskler de değerlendirildi. Yetkililer; şiddeti özendiren içerikler, akran zorbalığı, siber zorbalık, dijital bağımlılık ve kişisel verilerin kötüye kullanılması gibi başlıklara dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, bazı ailelerin çocuklarının dijital dünyadaki faaliyetlerini takip edebilmek için gerekli dijital becerilere sahip olmadığını belirtti.

Çocukların dijital ortamlardaki risklerden korunması amacıyla 'çocuk hattı' uygulaması gibi önerilerin de gündeme geldiği toplantıda, GSM operatörleri üzerinden sim kart ve IMEI temelli koruyucu uygulamalar üzerinde duruldu.

ÖĞRETMENLERİN BİLDİRİM SÜREÇLERİ DE ELE ALINDI

Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanlığı yetkilileri, radikalleşme eğilimi gösteren çocukların erken tespit edilmesinin önemine dikkat çekti. Öğretmenlerin bu tür durumları bildirebilmesi için, bildirim yapan eğitimcilerin kimliğini koruyacak mekanizmaların oluşturulması önerildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Mustafa Otrar ise ihmal ve istismar vakalarında bildirim zorunluluğu bulunduğunu belirterek, öğretmenlerin kendilerini koruyacak bir mevzuata ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt da bazı olaylarda öğrencilerin sosyal ilişkilerindeki sorunların ve davranış değişikliklerinin daha erken fark edildiğini ancak müdahale mekanizmalarının yeterince çalışmadığını belirterek, bu alanda yeni çözüm önerileri geliştirilmesi gerektiğini söyledi.