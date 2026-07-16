Kocaeli'nin ulaşım altyapısını güçlendirecek dev yatırımlardan biri olan ve kamuoyunda 'Güney Marmara Otoyolu' olarak bilinen Kocaeli-Yalova Otoyolu Projesi'nde önemli bir aşama daha geride kaldı. Proje kapsamında hazırlanan imar planı değişiklikleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Planlar, 16 Temmuz Perşembe gününden (bugün) itibaren 30 gün süreyle askıya çıkacak.

KOCAELİ (İGFA) - Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 1 Eylül 2025 tarihinde onaylanarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen plan değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14 Mayıs 2026 tarih ve 303 sayılı kararıyla kabul edildi. Böylece 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri onay sürecini tamamladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmesi planlanan otoyol, Yalova ile Kocaeli arasındaki ulaşımı daha hızlı, güvenli ve kesintisiz hale getirecek. Projenin, Yalova Çiftlikköy yakınlarında İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan başlayarak Gölcük'ün güneyinden ilerlemesi, Yuvacık Barajı'nın kuzeyinden geçip Cengiz Topel Havalimanı'nın güneyinde TEM Otoyolu'na bağlanması planlanıyor.

78 KİLOMETRELİK DEV ULAŞIM YATIRIMI

Toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun 66 kilometresi ana yol, 12 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşacak. Altı şeritli (3 gidiş-3 geliş) olarak planlanan projede 8 tünel, 9 viyadük, 51 köprü ve 14 kavşak yer alacak. Tünellerin toplam uzunluğu ise yaklaşık 27,9 kilometreyi bulacak.

Onaylanan planlar, 16 Temmuz Perşembe gününden itibaren 30 gün süreyle askıda kalacak.

Bu süreçte vatandaşlar planları inceleyebilecek, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde görüşlerini iletebilecek. Projeye ilişkin detaylı bilgilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinden ve resmi internet sitesinde yer alan imar planı ilanları bölümünden ulaşılabilecek.