Siyasi Partiler Ankara'daki hain terör saldırısını kınarken, Meclis'te Gurubu bulunan DEM Parti de önce kınayan bir açıklama yaptı, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör yuvalarına yaptığı operasyonları kınarcasına. bir açıklama daha yaptı. Aaçıklamada " Kuzey ve Doğu Suriye’nin birçok merkezine ve özellikle Kobanî’ye yönelik bombardımanlar, sivil halkın yaşamını tehlikeye atmaktadır. Savaşın yıkıcı etkileri, bölgedeki tüm taraflar için büyük bir felakete yol açabilir." ifadesini kullanan DEM Parti'nin kendi internet sitesi ve sosyal medya alanlarında yayınladı mesajın metni:

"Ankara Kahramankazan’da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik saldırının ardından başlatılan hava harekatları bölgede yalnızca şiddet olaylarının derinleşmesine neden olur.

Kuzey ve Doğu Suriye’nin birçok merkezine ve özellikle Kobanî’ye yönelik bombardımanlar, sivil halkın yaşamını tehlikeye atmaktadır. Savaşın yıkıcı etkileri, bölgedeki tüm taraflar için büyük bir felakete yol açabilir.

Sivillerin hedef alındığı askeri operasyonlar, uluslararası hukuk kurallarını da çiğnemektedir.

Savaş ve çatışmanın sürdürülmesi, yalnızca daha fazla acıya ve kayba neden olacaktır.

Tüm tarafları diyalog ve barışçıl çözüm yollarını benimsemeye çağırıyoruz.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu 24 Ekim 2024 "

Siyasi kulislerde DEP Parti'nin bu açıklamasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilip hakkında yasal işlem yapılması isteneceği konuşuluyor.

DEM Parti'nin saldırıyı kınayan açıklaması ise şöyle:

"Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınıyoruz.

Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz.

Bu saldırıdan büyük üzüntü duyuyor, yaşanan acıyı paylaşıyoruz.

Bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu

23 Ekim 2024