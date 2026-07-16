Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında alınan kararla, Saray Mahallesi'nde yer alan ve kentin en prestijli caddelerinden biri haline gelen İstanbul Pasajı Sokağı'nın ismi değiştirilerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un adı verildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya'nın yeniden ihya ve inşa sürecinde önemli katkılar sunan Bakan Murat Kurum'un adının caddeye verilmesine yönelik karar, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Kararın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e, meclis üyelerine ve Malatyalılara teşekkür etti.

Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Malatya'mızın vefası yine gönlümüze dokundu. Daha önce layık görüldüğüm fahri hemşehrilik beratı, Malatya ile aramızdaki gönül bağımızın en kıymetli nişanelerinden biri olmuştu. Bugün ismimin bu güzel şehrimizin yeniden hayat bulan caddelerinden birine verilmesi de aynı şekilde benim için büyük bir onur ve derin bir vefa anlamı taşıyor. Bu kararın Malatya Büyükşehir Belediye Meclisimizce oy birliğiyle alınması ise beni ayrıca sevindirdi. Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere, meclis üyelerimize ve tüm hemşehrilerime kalpten teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre ve hemşehrilerimize daha nice hizmetler yapabilmeyi diliyorum.'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Malatya'ya verdiği destek ve yürütülen projelere sunduğu katkılar dolayısıyla Bakan Murat Kurum'a duyulan vefanın bir göstergesi olduğunu belirtti.