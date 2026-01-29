İstanbul Maltepe Belediyesi, kadınların üretim gücünü desteklemek ve el emeğini görünür kılmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın El Emeği Pazarı Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İlçede ikamet eden kadınların el emeğiyle ürettiği ürünlerin sergilendiği pazarda; takıdan tekstile, süs eşyalarından dekoratif ürünlere kadar pek çok özgün çalışma yer alıyor.

Başvuruların ardından stantların ücretsiz olarak tahsis edildiği etkinlik, kadın üreticilere hem ekonomik hem de sosyal alanda destek sunuyor.

Her gün 11.00-20.00 saatleri arasında açık olan pazar, daha fazla kadının faydalanabilmesi için haftalık dönüşümlü stant sistemiyle ilerliyor. Üç hafta sürecek etkinlik boyunca her hafta farklı üreticiler ürünlerini Maltepelilerle buluşturuyor.

Kadın emeğinin değerini ortaya koyan pazar, hem üretici kadınlar hem de el emeği ürünlere ilgi duyan ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.