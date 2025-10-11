Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) genel kurul toplantısı sonrası seçilen Başkan Engin Balta ve Yönetim Kurulu, mazbatalarını alarak göreve başladı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu, 30 Ağustos 2022 tarihinde aldığı olağan karar doğrultusunda, Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu için seçim gündemli toplantı düzenledi. Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantı, bölgedeki seyahat acentelerinin yoğun katılımıyla dikkat çekti. Bursa, Yalova başta olmak üzere toplam 260 seyahat acentesi temsilcisinin oy kullandığı seçimde üç farklı liste yarıştı.

Seçim sürecinde beyaz, yeşil ve mavi liste olarak adlandırılan listelerden adaylar çıktı. Beyaz listeden Nilay Korkmaz Demiraya, yeşil listeden Doğan Sağer, mavi listeden ise Engin Balta adaylığını koydu.

GÜNEY MARMARA'DA TURİZM SEKTÖRÜNE YÖN VERECEK YENİ BAŞKAN ENGİN BALTA

Gerçekleşen seçimde büyük çekişme yaşandı. Oy sayımının ardından, mavi listeden aday olan Engin Balta 107 oy alarak TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu'nun yeni başkanı seçildi. Diğer adaylardan Nilay Korkmaz Demiraya 98, Doğan Sağer ise 54 oy aldı. Bu sonuç, bölgedeki turizm acentelerinin yeni dönem yönetimini belirlemiş oldu.

Başkan Engin Balta'nın seçilmesiyle birlikte Güney Marmara bölgesinde turizm sektörüne yönelik yeni ve dinamik bir dönemin başlayacağı ifade ediliyor. Bölge temsilcilerinin taleplerine ve beklentilerine yönelik projelerin öncelik kazanacağı bu yeni dönemde, acentelerin daha etkin desteklenmesi planlanıyor.

TÜRSAB YENİ BAŞKANI ENGİN BALTA'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Seçimlerin hemen ardından açıklama yapan TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Balta, turizm sektörüne ilişkin hedeflerini ve yönetim anlayışını paylaştı. Balta, 'Bölgedeki tüm turizm acentelerinin haklarını koruyacağız ve sorunlara birlikte çözüm arayacağız. Hiçbir turizm acentasını birbirinden ayırmadan, eşitlikçi, adil ve şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz.' dedi.

Balta ayrıca, sektörün pandemi sonrası toparlanma sürecinde daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı. 'Turizm, Güney Marmara'nın ekonomisinde kritik bir öneme sahip. Hep birlikte çalışarak bu potansiyeli daha iyi değerlendireceğiz.' ifadelerini kullandı.

TÜRSAB 26. DÖNEM BÖLGE TEMSİL KURULLARI MAZBATA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Seçimlerin tamamlanmasının ardından, TÜRSAB 26. Dönem Bölge Temsil Kurulları Mazbata Töreni düzenlendi. TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Engin Balta ve yönetim ekibi, tören kapsamında mazbatalarını alarak görevlerine resmen başladı. Mazbata töreni, bölgedeki turizm camiası tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Törende konuşan Balta, yeni yönetim ekibi olarak bölgedeki tüm turizm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti. TÜRSAB'ın misyonu doğrultusunda sektöre değer katacak projeler geliştireceklerini vurguladı. Ayrıca bölgedeki seyahat acentelerinin dijital dönüşüm ve sürdürülebilir turizm alanlarında destekleneceği sinyalleri verildi.

Engin Balta (Balen Turizm) başkanlığındaki yeni yönetime; Gülşen Erice (Erice Turizm), Ömer Eski (Nesgün Turizm), Banu Şadan Erkmen (Croco Tur), İbrahim Sevinç (İbrahim Sevinç Turizm), Hayrettin Bodur (Notus Turizm) ve Ömer Aydoğdu (Yeni Yıl Tur) seçildi.