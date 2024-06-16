Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta’nın sürpriz konuğu, yıllar sonra “Turnike” ile ekranlara dönmeye hazırlanan duayen sunucu Mehmet Ali Erbil oldu. Mali, Turnike’nin ilk provasını ise katıldığı programda yaptı.İSTANBUL (İGFA)- Kanal D’de hafta içi her sabah yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına sürpriz bir şekilde telefonla bağlanan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, bayramın birinci günü yıllar sonra ilk kez yayınlanacak Turnike için konuştu.

“Denizde gördüğünüz 5 adet şey söyleyin, 5 adet kapıyı açtırmanız gerekiyor.” diyerek ünlü sunuculara “Günaydın” diyen Erbil’in bu girişi stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu. “Turnike’ye hoş geldiniz...” sözleriyle açıklamalarına devam eden Mehmet Ali Erbil, “Heyecansız bu işler olur mu? Gerçekten çok heyecanlıyım. Allah sağlık versin hep çalışalım. Bayramda seyircimiz ile buluşmak için 24 sat boyunca 200 kişilik bir ekiple çalışıyoruz.” dedi.

40 YILDIR EKRANDAYIM

Erbil, son projesi Turnike ile ilgili gelen tepkilere ve hakkında yapılan yorumlara da ilk kez canlı yayında cevap verdi. 40 yıldır televizyon ekranlarında olduğunu ifade eden Erbil, “Televizyonda birçok ilke imza atmış bir insanım. Dillere pelesenk olmuş kelimeler bana aittir. ‘Dobroski’, ‘Amanın amanın’, ‘Mehmet Ali Beeey’. Bu söylemlerin hepsi benim eserim. Yine Kanal D ekranında yayınlanan bir yarışma ile Cannes’da 2 yıl üst üste ‘En İyi Format’, ‘En İyi Sunucu’ ödüllerini alarak birinci oldum.” ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA KANAL D’DE

“Benim ekrana ilk çıkışım İkinci Dünya Savaşı’na denk geliyor. “diyerek espri yapmayı da ihmal etmeyen Erbil, “Bayramın birinci ve ikinci günü Kanal D ekranlarında olacağız. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum.” dedi.

DOKTORDAN TEMİZ ARABA

Bu sırada, Turnike’ye yarışmacı olarak katılmak isteyenler için 0 537 952 61 29 numaralı Whatsapp hattı ekrana yansıtıldı. Nur Tuğba Namlı’nın numarayı okuması üzerine Erbil’in “Hem de araba veriyoruz. Üstelik arabamız çok temiz, doktordan.” sözleri, gülüşmelere neden oldu.