Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin altıncı gününde sahne alan ünlü sanatçı Mert Demir’in konserine on binlerce Samsunlu akın etti.SAMSUN (İGFA) - Samsun Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Festival kapsamında, kendine has yorumuyla dikkat çeken, son dönemin yükselen yıldızı Mert Demir, Batı Park Sahne’de hayranlarıyla buluştu.

3 gün once bir ameliyat geçirdiğini vurgulayan Demir, “Bir şekilde buraya gelmeyi başarabildim. Bana eşlik eder, bana destek olursanız çok sevinirim” diyerek konserine başladı.

Mert Demir; Pusulam Rüzgar, Acı Veriyor, Gözlerime Bak, Sadece, Ateşe Düştüm, Antidepresan gibi en sevilen şarkıları ve farklı bestecilerin eserlerinden oluşan geniş repertuvarı ile Samsunlulara müzik ziyafeti yaşattı.