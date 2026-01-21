Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çocuklar için kaçırılmayacak, harika bir organizasyona imza atıyor.

38 yazar, 13 yayınevi, 20 bin kitabın yer alacağı Çocuk Edebiyatı Fuarı 9 Şubat'ta OSM'de kapılarını açıyor. İmza günleri, söyleşiler, etkinliklerle binlerce çocuğu misafir edecek fuar 17 Şubat'a kadar devam edecek.

OSM'DE AÇILIYOR

Uzun zamandır merakla beklenen, büyük bir özveriyle hazırlanan Çocuk Edebiyatı Fuarı, Sakarya'da kültürün ve sanatın merkezi Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) kapılarını açıyor.

9 Şubat Pazartesi günü açılacak olan fuarda 13 yayınevi, 38 yazar, 20 bin kitap yer alacak ve açık olacağı 17 Şubat tarihine kadar binlerce çocuğu, farklı okulları misafir edecek.

KEYİFLİ ETKİNLİKLER

Çocuklar ve gençler için özel olarak hazırlanan fuarda imza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle öğrenciler, hayranı oldukları önemli yazarlarla birebir tanışma fırsatı bulacak.