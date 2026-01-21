Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yürütülen sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında, il genelinde her gün 1000 haneye sıcak yemek ulaştırılıyor. Kar ve yağmur gibi olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürülen hizmetle, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofraları boş kalmıyor.

ORDU (İGFA) - Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in özel önem verdiği çalışma doğrultusunda kurulan Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler; yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç ailelere düzenli olarak dağıtılıyor.

Günlük olarak gerçekleştirilen yemek dağıtımı, etkili kar yağışına rağmen kent genelinde kesintisiz şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, sıcak yemek hizmetinin yanı sıra her gün hastanelerde, gençlik merkezlerinde, kütüphanelerde ve üniversitede öğrencilere sıcak çorba ikramında da bulunuyor.

HAVA SOĞUK, SOFRALAR SICAK

Ordu'da özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen ekipler, her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor. Zorlu kış şartlarına aldırış etmeyen ekiplerin çalışmaları, vatandaşların yüzünü güldürüyor.

KAR YAĞIŞI HİZMETE ENGEL OLMUYOR

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, mesafe ve konum farkı gözetilmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerine eşit hizmet sunuluyor. Kar, kış ve soğuk hava koşullarına rağmen görev yapan ekipler, Ordu Büyükşehir Belediyesinin dayanışma ve sosyal destek anlayışını sahada birebir hayata geçiriyor.