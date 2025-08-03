Euro’nun dolar karşısında güçlenmesi, kapı vizesi uygulaması, artan ulaşım ve konaklama giderleri Yunanistan’ı Türk turist için artık “ekonomik kaçış rotası” olmaktan çıkarıyor. Sektör temsilcileri, aynı bütçeyle Türkiye’de çok daha konforlu ve kaliteli bir tatil yapılabileceğini söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda Türk turistin gözde tatil destinasyonlarından biri haline gelen Yunanistan, yüzde 30’a varan fiyat artışlarıyla "uygun tatil" imajını yitiriyor. 2024’te Yunanistan’a giden Türk turist sayısı yüzde 37.6 artarken, 2025’in ilk 6 ayında bu artış hızının yüzde 6.7’ye kadar düşmesi dikkat çekiyor. Artan kur, ulaşım, yeme‑içme ve konaklama masrafları, tatilin toplam maliyetini ciddi oranda yükseltiyor.

YUNANİSTAN'DA BİR GÜN, 1000 EURO’YA YAKLAŞIYOR

Sektör temsilcilerinden Murat Akbal, Yunanistan’da dört kişilik bir ailenin sadece kapı vizesi ve ulaşım için 1.100 euro ödediğine dikkat çekerek, “Şezlong-şemsiye günlük 25–30 euro. Konaklama, yeme‑içme ve plaj girişleri eklendiğinde tatil bütçesi hızla şişiyor. Oysa Türkiye’de aynı ücretle çok daha konforlu ve kaliteli tatil yapılabilir” dedi. Türkiye’deki yüksek hizmet kalitesinin, Yunanistan’daki halk plajlarıyla kıyaslandığını belirten Akbal, “Elmayı armutla karşılaştırıyorlar. Yunanistan’da her şey dahil sistemi yok. Türkiye’de iki yıldız seviyesindeki hizmet orada beş yıldız gibi sunuluyor. Bu farkı bilmeyen birçok kişi hayal kırıklığı yaşıyor. Geçen yıl bayramda kapasite doldu diye binlerce turistimiz geri çevrildi” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HÂLÂ UYGUN VE KALİTELİ SEÇENEKLER SUNUYOR

Enerji, gıda ve işçilik maliyetlerine rağmen Türkiye’de uygun fiyatlı tatil seçeneklerinin hâlâ bulunduğunu belirten Akbal, “Misafir, fiyat-kalite dengesini sağlayan işletmeleri tercih etmeli. Türkiye’nin ‘her şey dahil’ sisteminde sunduğu hizmet kalitesi dünyada eşi benzeri olmayan bir model. Bu tesisler şu an yüzde 95-100 dolulukta çalışıyor” dedi.

“BOŞ ŞEZLONG” FOTOĞRAFLARI ALGI OPERASYONU

Öte yandan bazı sosyal medya paylaşımlarında sabah erken saatlerde çekilen boş plaj fotoğraflarıyla kamuoyunda yanlış algılar oluşturulmaya çalışıldığını belirten Akbal, “Oteller dolmuyor algısı yaratılıyor. Oysa tesisler tıklım tıklım dolu. Bu tarz manipülatif paylaşımların kime hizmet ettiğini anlamak güç” şeklinde konuştu.