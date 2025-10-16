Türkiye'nin dört bir yanından yamaç paraşütü sporcuları, 2 bin 973 metre yüksekliğiyle bölgenin en önemli zirvelerinden biri olan Mereto Dağı'nda buluşmaya hazırlanıyor. 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Mereto Dağı'nı adrenalin tutkunlarının merkezi haline getirecek.

BATMAN (İGFA) - Etkinlik öncesinde Batman Hava ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Zeynelabidin Adanır ve beraberindeki sporcular, Batman Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret ederek planlanan uçuşlar hakkında bilgi verdi.

Başkan Adanır, hava koşullarının uygun olması durumunda sporcuların Mereto Dağı'nın zirvesinden Mezopotamya Ovası'na doğru unutulmaz bir uçuş gerçekleştireceklerini belirtti.

Ziyarette konuşan Vali Canalp, bu tür etkinliklerin hem bölge turizmi hem de sporun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Mereto Dağı'nın turizm ve sportif faaliyetlerle daha görünür hale geleceğini ifade etti. Vali Canalp ayrıca, bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak yol asfaltlama çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve güvenli ulaşım sayesinde bölgeye olan ilginin artacağını kaydetti.