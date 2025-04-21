Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Şubat 2025’te -279 milyar dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı varlıkları yüzde 0,1, yükümlülükleri yüzde 1,5 azalırken, net açık 9,7 milyar dolar geriledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2025 Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre yüzd 0,1 azalarak 378,2 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 1,5 düşerek 657,2 milyar dolara geriledi.

Böylelikle Türkiye'nin net UYP açığı, Şubat ayı itibariyle 9,7 milyar dolar azalarak -279 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların TL mevduat yükümlülükleri yüzde 7,1 oranında azalışla 23,1 milyar ABD doları oldu.