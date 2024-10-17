Türkiye’nin son dönemlerde yaşadığı sıkıntılara değinen ve Bursa'nın olumsuz olaylar ile anılmaması gerektiğine vurgu yapan İşadamı Kağan Çiçek gündeme dair açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Anadolu coğrafyasının kıymetinin her geçen gün toplum tarafından daha fazla anlaşıldığına dikkat çeken Eren VIP Filo Kiralama Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Çiçek; “Türkiye’nin gücünü test etmek isteyenlerin boylarının ölçüsünü tarih boyunca aldığı bir coğrafyada gururla yaşıyoruz. Bursa, Türkiye’nin kader çizgisidir. Bu hususta üzerimize düşen her adımı Bursa mottosu ile tek yürekte birleşerek atmaktan çekinmemeliyiz. Bursa büyüdükçe Türkiye’nin büyüdüğü su götürmez bir gerçekliktir. Bursa, olumsuzluklar ile gündeme yansımamalı. Bursa için hep birlikte kenetlenmeliyiz” dedi.

Bozbey'i ve projelerini desteklemeliyiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in 2050 vizyon projesinin şehre nefes aldıracağını ifade eden Eren VIP Filo Kiralama Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Çiçek; “Bursaspor'un şampiyonluğu için var gücü ile çalışan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hepimizin gönlünde taht kurdu. İş dünyasının desteğini alan Bursaspor, süreç itibariyle şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Birkaç yıl içerisinde Bursa’nın markası Bursaspor, Süper Lig üst sıralarında boy gösterecektir. Bursaspor hepimizin ortak paydası ve markasıdır. Bursa için Bursaspor'a her ortamda sahip çıkmalıyız. Başkan Bozbey’in 2050 vizyon projesi desteklenmeli. Bu süreci heyecanla takip ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve çalışmalarını yakından takip ederek desteklemeliyiz” diyerek şehrin marka değerlerinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

İbrahim Burkay değer katıyor

Sanayi gücü yükselen Bursa’nın kaliteli iş gücü ile zenginleştiğine ve ihracat büyümesi ile güçlendiğine vurgu yapan İşadamı Kağan Çiçek; “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay şehrimize değer kattı. Küresel Fuarcılık ile şehri buluşturan Burkay, TEKNOSAB projesi ile Türkiye’nin yarınları için adeta yeni bir çağ açtı. Bize düşen güçlü sanayi yatırımlarını desteklemektir. Sanayicilerimize sahip çıkmak adına yerli üretim kadar Türkiye’ye yapılan yabancı yatırımları da desteklemeliyiz. Bursa ve Türkiye’nin kazanması için ortak akıl ile hareket etmeliyiz. Bursa mottosuyla üretmeli ve tüketmeliyiz” dedi.

Vali Ayyıldız şehre özgüven aşıladı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın şehir için kritik bir fırsat olduğuna vurgu yapan İşadamı Kağan Çiçek; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadim gücünü tecrübesi ve mütevazı kimliği ile hissettiren Valimiz Erol Ayyıldız, Bursa için fırsattır. Zonguldak, Aydın, İzmir, Eskişehir Valilikleri yapan Emniyet Müdürlüğü tecrübesi bulunan Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ın milli değerlere verdiği önem takdire şayan. Osmanlı İmparatorluğunun Başkentlerinden kadim medeniyetlerin otağı Bursa’ya gece gündüz hizmet eden Vali Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şehre verdiği önemi de ortaya koymaktadır. Türkiye’nin kalkınma gücü Bursa’da Vali Ayyıldız, şehri zirveye taşıyacak takım liderliğini yapabileceğini kısa sürede herkese icraatları ile kanıtlamıştır. Vali Erol Ayyıldız çalışmaları ile şehre güven veren ve şehrin özgüvenine katkı sunan bir lider konumunda topluma güven veriyor. Kamu çalışmaları ile güven aşılayan Vali Erol Ayyıldız, bürokratik hiyerarşide dengeleri vatandaş lehine güçlendiriyor” dedi.