İMES Organize Sanayi Bölgesi, Stratejik Paydaş Çalıştayı 2026'da kamu, üniversiteler, finans kuruluşları ve sanayi temsilcilerini aynı masada buluşturdu. Üretimden ihracata, nitelikli istihdamdan yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüme kadar birçok kritik başlığın ele alındığı çalıştayda, 2026-2029 döneminin stratejik hedefleri masaya yatırıldı.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü konumundaki İMES Organize Sanayi Bölgesi, geleceğe yön verecek önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Stratejik Paydaş Çalıştayı 2026'da kamu kurumları, üniversiteler, finans kuruluşları ve sanayiciler bir araya gelerek, bölgenin gelecek vizyonunu ortak akılla şekillendirdi.

Çalıştayda, 2025 Envanter Araştırması'nın ortaya koyduğu veriler ışığında üretim kapasitesi, ihracat performansı, nitelikli istihdam, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve kurumsal gelişim başta olmak üzere birçok kritik konu değerlendirildi.

1,55 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GÜCÜ

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, bölgenin ulaştığı ekonomik büyüklüğe dikkat çekerek, 1999 yılında kurulan İMES OSB'nin bugün yüzde 99 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Tokkan, 371 firma, 22 bin 500 çalışan ve yıllık 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracat hacmiyle İMES OSB'nin Türkiye ekonomisine güçlü katkı sunduğunu belirterek, organize sanayi bölgelerinin üretim ve istihdamdaki önemine vurgu yaptı.

İMES Mükemmeliyet Merkezi'nin sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve gençleri üretime hazırlamak amacıyla kurulduğunu belirten Tokkan, merkeze yaklaşık 100 milyon liralık yatırım yapıldığını ifade etti.

KalDer ile birlikte EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tokkan, hedeflerinin EFQM 4 Üstün Performans Yeterliliği Belgesi almak olduğunu açıkladı.

FİRMALARIN YÜZDE 74'Ü İHRACAT YAPIYOR

Barem Pazar Araştırma Danışmanlık Şirketi'nden Erçin Yavuz'un paylaştığı araştırma sonuçları da İMES OSB'nin güçlü yapısını ortaya koydu. Araştırmaya göre firmaların yüzde 74'ü ihracat gerçekleştirirken, yüzde 94'ünde en az bir kalite belgesi bulunuyor. Ortalama çalışan sayısı 51 olurken, çalışanların yüzde 71'ini mavi yakalı personel oluşturuyor. Ancak firmaların yüzde 61'i hâlâ nitelikli personel ihtiyacının sürdüğünü ifade ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre işletmelerin yüzde 70'i ham madde temininde sıkıntı yaşadığını belirtirken, yüksek fiyatlar, döviz kurlarındaki artış ve finansmana erişim en önemli sorunlar arasında gösterildi.

Buna rağmen İMES OSB içerisindeki ticaret hacminin büyüdüğü, OSB içi alışveriş oranının iki yılda yüzde 58'den yüzde 65'e yükseldiği açıklandı.

'İMES OSB ÖRNEK BİR MODEL'

EFQM Mükemmellik Modeli uzmanı Dr. Mehmet Çoban ise İMES OSB'nin paydaş yönetimi anlayışıyla Türkiye'deki organize sanayi bölgelerine örnek olduğunu belirterek, çalıştayların sadece bugünü değil, geleceği planlayan önemli bir vizyon ortaya koyduğunu ifade etti.

İMES OSB Müdürü Onur Kesici ise kurumsal dönüşüm sürecinin 2018 yılında başlatılan envanter çalışmasıyla temellendirildiğini belirterek, bu sürecin geçici bir proje değil, sürekli gelişim ve dönüşüm anlayışıyla yürütülen uzun vadeli bir vizyon olduğunu söyledi. İMES OSB Stratejik Paydaş Çalıştayı 2026, ortaya koyduğu veriler ve belirlenen hedeflerle, yalnızca bölgenin değil, Türk sanayisinin geleceğine yön verecek önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.