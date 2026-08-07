İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'nın kuru domates üreticileri ve tarım işçilerini yalnız bırakmadı. İhracatın kırmızı altını olarak anılan coğrafi işaretli ürünün katma değerinin artırılması için hasattan kurutmaya kadar tüm süreç yerinde incelendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarımının simgeleri arasında yer alan coğrafi işaretli Torbalı kuru domatesinin üretim sürecinde emekçileri yalnız bırakmadı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, her yıl yaz sezonunda kıpkırmızı görüntüsüyle tarlalara renk katan kuru domatesin üretim ve hasat sürecini yerinde inceledi. Torbalı Pamukyazı Mahallesi'nde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ve saha ekipleri, ilk olarak domates tarlalarını ziyaret ederek hasat çalışmalarını gözlemledi. Hasadın ardından kurutma alanına geçen ekipler, kuru domates üretiminde katma değerin artırılması, üreticinin girdi maliyetlerinin azaltılması, Torbalı kuru domatesinin hak ettiği değeri bulabilmesi için üreticilerle görüştü.

SICAĞIN ALTINDA TER DÖKEN KURU DOMATES EMEKÇİLERİNE MORAL

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üretim sezonunda Torbalı'ya Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere farklı illerden gelerek çalışan mevsimlik tarım işçilerini de yalnız bırakmadı. Hasat döneminde domates üretiminin en önemli emek gücünü oluşturan mevsimlik tarım işçileri için ikram aracı gönderildi. Belediye ekipleri tarafından işçilerle birebir görüşmeler gerçekleştirilerek çalışma ve yaşam koşulları hakkında bilgi alındı, talep ve beklentileri dinlendi. Sezon boyunca tarım arazilerinin yakınında kurdukları geçici yaşam alanlarında konaklayan emekçiler, uzun çalışma saatleri ve zorlu iklim koşulları altında üretime katkı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda hasat, taşıma, ayıklama ve kurutma süreçlerinin büyük bölümü yoğun insan emeğiyle, yaz sıcaklıklarının en yoğun hissedildiği saatlere kadar devam ediyor.

13 KİLOGRAMDAN 1 KİLOGRAM KURU DOMATES ÇIKIYOR

Tarladan hasadı yapılan domatesler uygun şekilde dilimlenerek tuzlama işleminin ardından açık alanda doğal yöntemlerle güneşte kurutulmaya bırakılıyor. Kurutma süreci, iklim koşullarına bağlı olarak ortalama 7 gün devam ediyor. Bu süreç sonunda yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde edilmiş oluyor. Alın terinin büyük paya sahip olduğu üretim sürecinde, ürünün kalite standardının korunması için kurutma aşaması büyük önem taşıyor. Torbalı'da binbir emekle kurutulan domatesler Amerika'dan İtalya'ya 90'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.

İZMİR'DEKİ ÜRETİMİN YÜZDE 40'I TORBALI'DAN

2025 yılı verilerine göre İzmir'de 114 bin 769 dekar alanda 918 bin 829 ton sanayi domatesi üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye toplam sanayi domatesi üretiminin yüzde 14,12'sini karşılayan İzmir, ülke genelinde 3. sırada yer alıyor. İzmir genelinde ise Torbalı, yüzde 40,3'e denk gelen 370 bin 887 tonluk üretimle lider konumda. Torbalı'nın kuru domates üretimindeki bilgi birikimi ve ürün kalitesi, 2022 yılında coğrafi işaret ile de tescillendi.