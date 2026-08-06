ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026/27 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Üreticilerin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması, pazarlama sürecinde yaşanabilecek sorunların azaltılması amacıyla belirlenen fiyatlar, yüzde 50 sağlam iç fındık esas alınarak hesaplandı.

Buna göre TMO'nun kabuklu fındık alım fiyatları Giresun kalite fındık için 255 TL/kg, Levant kalite fındık için 250 TL/kg olarak belirlendi.

Yüksek randımanlı fındıklara da ek fiyat uygulanacak.

Yüzde 50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için Giresun kalite fındıkta 5,10 TL/kg, levant kalite fındıkta ise 5 TL/kg ilave ödeme yapılacak.

TMO'nun fındık alımları için teknik altyapı, depolama alanı, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

ALIMLAR 24 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Kabuklu fındık alımlarının 24 Ağustos'ta başlayacağı, alımların önceki yıllarda olduğu gibi randevu sistemiyle gerçekleştirileceği açıklandı. Üreticiler, 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerlerinden, TMO randevu sistemi üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla randevu oluşturabilecek.