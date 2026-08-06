Sigortacılık ve bireysel emeklilik alanındaki faaliyetleriyle Türkiye'nin lider sigorta kuruluşları arasınd a yer alan BNP Paribas Cardif Türkiye'nin İç Denetim Direktörlüğü görevine, 13 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Mustafa Güneş atandı.

İSTANBUL (İGFA) - Sigortacılık, bireysel emeklilik, finans, sigorta muhasebesi, bankasürans, risk yönetimi, uyum ve iç denetim alanlarında 13 yılı aşkın deneyime sahip olan Mustafa Güneş, kariyeri boyunca kamu ve özel sektörde üstlendiği görevlerle kurumsal yönetim, finansal denetim ve risk yönetimi alanlarında önemli bir uzmanlık kazandı.

Kariyerine sigorta sektöründe başlayan Güneş, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (SEDDK) Sigorta Denetçisi olarak görev yaptı. Bu süreçte çok sayıda reasürans ve bireysel emeklilik şirketi ile bankanın finansal yapıları, sermaye yeterlilikleri, iç sistemleri, reasürans ve bankasürans uygulamaları ile operasyonel süreçlerinin denetiminde aktif rol aldı. Ayrıca sektörün düzenleyici çerçevesinin gelişt irilmesine yönelik çalışmalara katkı sağladı ve uluslararası projelerde kurumunu temsil etti.

SEDDK'daki görevinin ardından ANA Sigorta'da Risk ve Uyumdan Sorumlu Genel Sekreter, EMAA Sigorta'da ise Mali İşler ve Hasardan Sorumlu kurucu Genel Müdür Yardımcısı (CFO & Claims) olarak görev yapan Mustafa Güneş; ruhsat alım, bütçe, finans, hasar operasyonları ve paydaş yönetimi ile kurumsal yönetim süreçlerine liderlik etti. Son olarak kurucusu olduğu FIN AND FIND LLC bünyesinde, sigorta ve finans sektörüne yönelik yapay zekâ destekli risk yönetimi, yönetişim ve deprem modelleme çözümleri geliştirdi.

Mustafa Güneş, yeni görevinde BNP Paribas Cardif Türkiye'nin iç denetim faaliyetlerine liderlik ederek şirketin kurumsal yönetim anlayışının, iç kontrol mekanizmalarının ve risk yönetimi kültürünün daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Mustafa Güneş, Galatasaray Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda uzun yıllardır Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı'nda eğitmen olarak görev yapmakta; sigortacılık, reasürans, muhasebe ve finansal analiz ile kara para aklamanın önlenmesi gibi alanlarda eğitimler vermektedir.

BNP PARİBAS CARDİF HAKKINDA

BNP Paribas Cardif, banka sigortacılığı ortaklıklarında dünya lideri olup, 80 milyondan fazla müşterisine hedeflerini gerçekleştirirken öngörülemeyen olaylara karşı koruma sağlayan ürün ve hizmetler sunmaktadır. Şirket toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaya ve sigortayı daha erişilebilir kılmaya kendini adamıştır. BNP Paribas'nın bir iştiraki olan sigortacı, iş ortaklıklarına dayanan benzersiz bir iş modeline sahiptir. Bankalar ve finans kuruml arı, otomotiv sektörü şirketleri, perakendeciler, telekomünikasyon şirketleri ve enerji şirketleri de dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki 500'den fazla iş ortağı distribütörün yanı sıra ürünleri müşterilerine pazarlayan finansal danışmanlar ve brokerler için çözümler üretmektedir. 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da güçlü bir konuma sahip olan BNP Paribas Cardif, bireysel sigortacılıkta küresel bir uzman, kredi sigortacılığında dünya lideri ve reel ekonominin finansmanına büyük katkı sağlayan bir şirkettir. Dünya çapında 9.000'den fazla çalışanı bulunan BNP Paribas Cardif'in 2025 yılında brüt yazılan prim tutarı 40,5 milyar avro olarak gerçekleşmiştir.

BNP PARİBAS CARDİF TÜRKİYE HAKKINDA

BNP Paribas'nın sigorta birimi olan BNP Paribas Cardif, 2008 yılından bu yana Türk sigortacılık sektöründe, bireysel kredi k oruma ve hayat sigortacılığı alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011 yılında gerçekleşen Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. birleşmesi ile birlikte müşterilerine bireysel emeklilik ürünlerini de sunabilir hale gelen BNP Paribas Cardif Türkiye bireysel emeklilik, hayat sigortacılığı ve hayat dışı sigorta branşlarına ait üç lisansı olan üç farklı şirket çatısı altında faaliyet göstermektedir. BNP Paribas Cardif Türkiye geniş ürün portföyü ve uluslararası vizyonu ile kısa sürede pazarda kapsamlı hizmet veren bir sigorta platformu haline gelmiştir