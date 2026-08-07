Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımsal üretimin kalbi olan kırsal mahallelerde çiftçilerle buluşmaya devam ediyor. Yüreğil Mahallesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı istişare toplantısında tarımın geleceği masaya yatırılırken, Başkan Çolakbayrakdar çiftçilerin talep ve önerilerini dinledi, ardından bereketli topraklarda buğday hasadı yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Şehrin tarım gücünü daha ileri noktalara taşımak amacıyla düzenlenen programa; Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dilmaç, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, kurum temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Tarım ve hayvancılığın Kocasinan'ın önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin tamamında üretimi destekleyecek çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizerek, 'Kocasinan'ımızın 48 kırsal mahallemizde tarımsal üretimi daha güçlü hale getirmek, çiftçimizin ihtiyaçlarını yerinde dinlemek ve çözüm üretmek için bir araya geliyoruz. Kaymakamlığımız, Tarım Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ve Belediyemiz olarak el ele vererek bölgemizin tarımsal altyapısını güçlendirmek için çalışıyoruz.' dedi.

Kırsal kalkınmanın önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Amacımız; meralarımızın korunması, hayvancılığın geliştirilmesi, süt ve besi üretiminin artırılması, bitkisel üretimde çeşitliliğin çoğaltılması ve özellikle genç çiftçilerimizin üretime kazandırılmasıdır. Köylerimizde üretimin devam etmesi, ailelerin kendi topraklarında emek vererek ekonomiye katkı sağlaması bizim için çok kıymetli. Kocasinan'ın tarımda sahip olduğu potansiyeli daha ileri noktalara taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.' diye konuştu.

'ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise toplantının çiftçilerin sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm üretmek açısından önemli olduğunu belirterek, 'Tarım ve hayvancılık ilçemiz için çok önemli. Devlet desteklerinden vatandaşlarımızın daha etkin faydalanabilmesi, ihtiyaçların hızlı şekilde karşılanabilmesi için kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz.' diye konuştu.

'KOCASİNAN, KAYSERİ TARIMININ LOKOMOTİFİDİR'

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise Kocasinan'ın tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, yapılan çalışmaların üretime büyük katkı sağladığını ifade etti. Saklav, Kayseri'nin tarımsal üretimde Türkiye genelinde önemli sıralamalarda yer aldığını belirterek, Kocasinan'ın sahip olduğu verimli araziler ve üretim gücüyle şehrin tarımında lokomotif görev üstlendiğini söyledi.

İstişare toplantısının ardından Başkan Çolakbayrakdar, çiftçilerle birlikte buğday hasadı gerçekleştirdi. Tarlada biçerdöverin başına geçen Başkan Çolakbayrakdar, üreticilerle birlikte hasat heyecanına ortak oldu. Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, 'Toprağa emek veren, alın teri döken tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada bereketli bir hasadın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçimizin emeğinin karşılığını alması, üretimin artması ve ülkemizin tarımsal gücünün yükselmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

'ÜRETEN ÇİFTÇİMİZ, GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR'

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş de bölgede verimli bir sezon geçirildiğini belirterek, kurumlar arası iş birliği sayesinde hasat döneminin sorunsuz devam ettiğini söyledi.

Çiftçiler ise tarıma yönelik destekleri ve kırsal mahallelere verilen hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.