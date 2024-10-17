Borusan Grup şirketlerinden Borçelik, iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliği koşullarını değerlendiren EDGE Cinsiyet Sertifikası’nı almaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Borçelik, önemli bir başarıya daha imza attı ve çelik sektöründe şu an geçerli EDGE Cinsiyet Sertifikası’na sahip dünyadaki tek kuruluş oldu. Borçelik, bu sertifika ile çelik sektöründe Avrupa’da EDGE Cinsiyet Sertifikası alan ilk kuruluş olma unvanını da kazandı.

Borçelik İcra Kurulu Başkanı Kerem Çakır, konuyla ilgili açıklamasında, “EDGE Cinsiyet Sertifikası, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdümüzü ve bu alandaki liderliğimizi bir kez daha teyit ediyor. Çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyen, adil ve kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturma yolunda attığımız bu adım, sektörde fark yaratma vizyonumuzun önemli bir göstergesi” dedi.

İş yerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla geliştirilen dünya çapında lider bir sertifika programı olan EDGE (Equity, Diversity, and Gender Equality), şirketleri istatistiki veriler, uygulamalar, prosedürler ve çalışan anketleri üzerinden; ücret, işe alım ve terfi, eğitim, esnek çalışma koşulları ve kurumsal kültür konularını analiz ederek değerlendiriyor.