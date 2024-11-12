Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasının doğru olmadığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından detaylı bir şekilde açıklandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin İsrail ile ticaretinin devam ettiği iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasının doğru olmadığının altı çizilen açıklamada, Türkiye, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulduğu vurgulandı.

"Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır" denilen açıklamada, "Bahse konu paylaşımlarda geçen, "TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile hâlen ticaret yapıldığı görülüyor" iddiası da tamamen asılsızdır. TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin Mayıs 2024'e kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada infografik verilerle de soru ve cevaplarla yer verildi.

Türkiye-İsrail arasında ticaret devam ediyor mu? Türkiye-İsrail arasında ticaret mümkün değil çünkü Ticaret Bakanlığı sistemlerinde varış ülkesi olarak İsrail çıkarıldı.

Gemi acentelerinin ülkede faaliyeti durdurulabilir mi? Gemi acentelerine yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin alınması ise uluslararası ticari faaliyetlerde Türkiye'nin işlem ve zaman maliyetini yükseltecek ve Türkiye'yi dezavantajlı konuma düşürecektir.

İsrail'e ihracat mümkün değilse Filistin'e nasıl ürün gönderiliyor? 2 Mayıs itibarıyla Filistin'e yapılan bütün dış ticaret işlemleri Filistin Devleti üzerine açılan kod numarası üzerinden yapılmaktadır.

Ülkeye konteyner girişi engellenirse ne olur? Bu durum, Türkiye'nin dış ticaretini negatif yönde etkileyecek olup İsrail'in ticaretinde hiçbir etki yaratmayacaktır.

Gemi acenteleri merkezi neredeyse o ülkeyle ticaret mi yapılıyor? Büyük gemi acentelerinin yaptığı ticari faaliyetler küresel çaptadır. Bu durum şirket merkezinin bulunduğu ülke ile ticaret yapıldığını göstermez.

Neden İsrail kaynaklarında Türkiye ile ticaretin sürdüğü görülüyor? İsrail, Filistin'le ilgili bütün dış ticaret istatistiklerini kendi istatistiği gibi değerlendiriyor.

Filistin'e ihracat nasıl yapılıyor? Filistin'in Akdeniz'de aktif bir limanı olmadığı için Filistin'e yapılan ihracatın tamamı Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığından teyit alınarak İsrail limanları üzerinden yapılıyor.