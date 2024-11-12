Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde sağanak yağış etkili olurken, Van ve Hakkari çevrelerinde ise kar yağışı görülmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12Kasım Salı gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdumuz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarrın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.