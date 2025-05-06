Türkiye'nin ilk yapay zeka süreçlerinin dijital mevduat bankası ColendiBank, BDDK'dan alınan faaliyet izninin ardından, finansal sistemlerin entegrasyonunu tamamladı ve 05.05.2025 itibarıyla müşteri kabulüne başladı. Dünyanın önde gelen gelişmiş finansal teknoloji analizlerinden Colendi'nin fintek alanındaki uzmanlığından doğan ColendiBank, geleceğin dijital bankacılık deneyimi 'İlk Müşterileriyle (Alfa)' şekilleniyor.

Dünyanın önde gelen gelişmiş finansal teknolojilerinden doğan Colendi'nin fintek alanında gücü ve deneyiminden doğan ColendiBank, Türkiye'nin ilk yapay zeka dalgalanmaları dijital mevduat bankası olarak 31 Ekim 2024'te BDDK'dan alınan faaliyet izninin ardından, finansal sistemlerin entegrasyonunu tamamladı ve 05.05.2025 tarihinde müşteri kabulüne başladı. ColendiBank, dijital bankacılıkta fark yaratacak bir deneyim yaratacak 'İlk Müşterileriyle (Alfa)' şekillendirerek daha geniş müşteri kitleleriyle buluşturacak.

Dijital bankacılığın finans sektörünün sınırlarını yeniden tanımladığı bir dönemde, yeni nesil bankacılığın lider olma hedefiyle yola çıkan ColendiBank, 2025 yılının ilk yarısında müşteri kabulüne başlama hedefini gerçekleştirdi.

“Hiper kişiselleştirilmiş bankacılık için hazırız”

ColendiBank Kurucu Ortağı ve CEO'su Deniz Devrim Cengiz, “ColendiBank olarak Türkiye'den doğan global bir dijital banka olma hedefimiz için çok önemli bir kilometre taşını tamamlamanın mutluluğunu.

Bu sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda yapay zeka temelli altyapımızın ilk müşteri verileriyle ortaya çıktı ve gelişmeye başladı, yeni bir dönemin ilk aşamasıdır. 0'dan 1'e gelindiğinde, onun kurucu ekibi için muhteşem bir an. Cengiz ayrıca Türk bankacılık sisteminin sahip olduğu, kalıcılar ve kurtarıcıların vizyoner desteği ile dünyada haklı bir güçlüğü ve bilinirliliği olduğunu da ifade etti.

ColendiBank, gömülü finans çözümleriyle finans hizmetlerine erişim herkes için şeffaf, akıcı, hızlı ve kolay hale getirecek. Bu yetenekki çözümlerini sürekli geliştirirken iş ortakları ve partnerleri ile ulaşacağı uçtan uca bir dijital bankacılık deneyimi sunacak.

Türk bankacılık sisteminde fintekten doğan ve globalde pazar lideri olmayı birbirinden ayıran ColendiBank, bireyler ve KOBİ'ler için hiper kişiselleştirilmiş dijital finansal çözümleriyle finans dünyasında yeni bir çağ başlatmayı amaçlıyor.

Finansal teknolojiler ve dijital bankacılık ulusal şampiyonluğu

Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Bülent Tekmen, "İlk başvurumuzdan kabul müşteriye bu kadar kısa sürede ulaşmak, Colendi ekibinin teknolojisi, beceri ve yüksek çalışma disiplini sayesinde mümkün oldu. ColendiBank, Colendi'nin Türkiye'de, Türk mühendisleri tarafından çalıştırılabilir tam kapasite alt yapısı ile üretim faaliyeti. Dijitalta attığımız bu adım, ColendiBank'ı her yeniliğe uyum sağlayabilen, akıllı zeka ile yapabildiğiniz ürün sunabilen ve çözebildiğiniz bir şekilde bir araya getiriyor. Regülasyonlar açısından kaynak sistemi, küresel rekabet için kaslarımızı güçlendirerek bize büyük bir ivme kazandırıyor.” dedi.

Colendi'nin bir diğer şirketi olan Londra merkezli blok zinciri çözümleri ve ödeme hizmetleri sağlayıcıları SETL'in New York Federal Rezerv Bankası'nın (FED) dijital para birimi projesi için teknoloji tedarikçilerinden biri olduğunu hatırlatan Tekmen, yerel ve küresel düzeydeki ileri düzeydeki sağlayıcılar ile ColendiBank'ın kısa sürede küresel finansal çözümlerle de buluşturacağını sö

“2025 için büyümemiz tüm hedefimiz yoğun şekilde çalışıyoruz ve aynı hız, beceri seti ve inançla ilerlemeye devam ediyor” şeklinde konuşan Tekmen, ColendiBank'ın bu önemli düşüşünün Türkiye'den doğan ve küresel başarılarını katlayarak artışını artırarak bir ulusal şampiyon yaratma hedefini gerçekleştireceğini gösterdiğini sözler

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ColendiBank Kuruluşu ve Faaliyet Takvimi

29.12.2021 Dijital Bankacılık Faaliyet Esasları ve Hizmet Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Yayını

30.12.2022 Kuruluş için BDDK'ya başvuruda bulunulması

05.08.2023 BDDK Kuruluş Onayı'nın Resmi Gazete'de Yayınlanması

02.05.2024 Ön denetim sisteminin düzenlenmesi ve BDDK Faaliyet İzni Başvurusu'nun yapılması

30.10.2024 BDDK'dan Faaliyet İzni hazırlamak

31.12.2024 Merkez Bankası tarafından EFT kodunun 158 olarak belirlenmesi

03.01.2025 BIC Kodunun “CLNDTRIS” olarak Swift tarafından değiştirilmesi

21.03.2025 Ödeme sistemlerine kabul

21.04.2025 Borsa İstanbul'un düzenlenmesinin gerçekleştirilmesi

02.05.2025 Takas Para Piyasası'nda ilk işlemin gerçekleştirilmesi

05.05.2025 BDDK'dan müşteri kabulü izninin alınması

Colendi Hakkında

Colendi, ticareti, şirketleri ve finans kurumlarını bir araya getirerek bankacılık servislerini demokratikleştiren bir finansal hizmetler platformudur. “3 milyardan fazla banka hesabı olmayan ve 5 milyardan fazla kredi alamayan kişiyi doğrudan kronik bir finansal soruna çözüm olmak” bütçeyle yola çıkan Colendi, yeni nesil finansal teknoloji çözümlerini yapay zeka ve veriyle birleştirerek, skorlama olanağısı üzerinde kurulu çeşitli servisler geliştirmektedir.

Platform ortakları ve oluşturduğu iş birleşmeleriyle bugün 18 milyon kullanıcıya ulaşan Colendi, Şimdi Al Sonra Öde gibi modellerle hızlı ve kolay krediye erişim sağlamakta; Finansal okuryazarlık seviyesini yükselterek mikro yatırım platformları aracılığıyla kullanıcıların birikim yapabilmesine imkan sunuyor. 2024 yılında 65 milyon yatırımla değerlemesini 700 milyona kadar sağlayan Colendi, Türkiye'nin Turcorn100'ünden birilerinin yanında sıra çapında de dikkat çekici başarılara küresel çapta imza atmıştır. Colendi, 2024 yılında CB Insights Fintech 100 Listesi'nde 'Dünyanın En İyi 10 Gömülü Finans Teknolojisi Şirketi' arasında gösterilmiş, Forbes Türkiye Girişim 50 2025 Listesi'nde 1 numara olmuş, Endeavor Outliers Programı'na göre küresel ölçekte en yüksek performans gösteren işlemler gerçekleştirilmektedir. Aynı yıl, The Fintech Power 50 listesine adını yazdıran Colendi, KPMG Pioneer Fintech 2024 tarafından 'Fintech Lideri' ödülüne layık görüldü.