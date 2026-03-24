Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, mart ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) verilerine göre mart ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

Zeytinoğlu, 'Mart ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 73,3 ile şubat ayına göre 0,2 puan, geçen yılın mart ayına göre 1,1 puan geriledi. Özellikle yatırım malları grubundaki düşüşün dikkat çekici olduğunu, kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,6 puan, geçen yılın mart ayına göre 2,5 puan gerilediğini görüyoruz. Bu durum önümüzdeki ayların ihracat ve büyüme rakamları için negatif sinyal veriyor' dedi.

KOCAELİ FİRMALARI

Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise martta yüzde 70,2 ile şubat ayına göre 0,4 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan azaldı. Sektörlere baktığımızda ise mart ayında metal, plastik ve kauçuk ile gıda sanayi sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor' şeklinde konuştu.