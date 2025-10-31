Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), uygun fiyatlı ve yaygın bisiklet hizmetiyle Kocaeli'de yaz sezonunda 179 binden fazla kullanıcıya ulaşarak, doğayla iç içe sağlıklı ve keyifli sosyal hareketlilik imkânı sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) ile bu yaz sezonunda da vatandaşlara sadece bir ulaşım hizmeti değil yaşam kalitesini arttıran bir sosyal hareketlilik aracı sundu. Bu kapsamda Kocaeli'de bir yaşam biçimi haline gelen KOBİS, yaz sezonunda yoğun ilgi görerek 179 bin 483 vatandaş tarafından tercih edildi.

179 BİN KULLANICI İLE 14 MİLYON DAKİKA

Türkiye genelinde en uygun fiyatlı kiralama ücreti ile 2014 yılından bu yana hizmet veren KOBİS, Kocaeli'nin 12 ilçesinde 84 lokasyonda aktif olarak 710 bisikleti ile hizmet veriyor. Kocaeli'nin sahil şeritleri, yürüyüş yolları ve park alanlarında bisikletle gezinti yapmak isteyen 179 bin 483 vatandaş; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan dört aylık dönemde toplam 14 milyon 575 bin 111 dakika bisiklet sürerek KOBİS ile hem ulaşım ihtiyaçlarını karşıladı hem de doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.

KOBİS, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakma hedefinin yanında açık havada erişilebilir bir kaliteli zaman imkânı sunuyor. Ayrıca KOBİS mobil uygulaması ile kullanıcılar, kolayca üye olup harita üzerinden en yakın istasyonları ve müsait bisikletleri görebiliyor.

QR kod ile hızlı kiralama imkânı sunan uygulama, KOBİS'i daha pratik ve erişilebilir hale getiriyor.