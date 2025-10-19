2008 yılında filosuna kattığı Türkiye'nin ilk oto taşıyıcı tipi 'Carcarrier' gemisi sayesinde yıllık 50 bin araç kapasitesiyle otomotiv ihracatına ve transit araç taşımacılığına doğrudan katkı sağlayan Cenk Shipping Group, geçen 17 yılda 1 milyon araç taşıdı.

İSTANBUL (İGFA) - Karadeniz limanlarından gerçekleştirilen araç taşımacılığı, Türkiye'nin ihracat kapasitesini güçlendiren ve bölgesel ticaretin hızlanmasını sağlayan kritik bir lojistik altyapı sunuyor.

2008 yılında filosuna kattığı Türkiye'nin ilk otomotiv taşıyıcı tipi (Carcarrier) gemisiyle deniz taşımacılığında bir ilke imza atan Cenk Shipping Group, 95 metre uzunluğundaki sancak rampalı gemisiyle liman operasyonlarında verimliliği artırıyor. Geniş rampası ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde gemi, limanlara yanaşma ve kalkışlarda kolaylık sağlarken, araç yükleme ve elleçleme süreçlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor.

KARADENİZ HATTINDA DÜZENLİ SEFERLER, KESİNTİSİZ TİCARET

Karadeniz hattında yürütülen taşımacılığın ekonomik değerini her geçen yıl artarken şirketinb Yönetim Kurulu Başkanı Attila Yener, 'Her yıl on binlerce aracın güvenli şekilde taşınması, yalnızca bir lojistik faaliyet değil, aynı zamanda ihracatın nabzını tutan stratejik bir katkıdır. Bu faaliyetler, doğrudan Türkiye ekonomisinin dinamizmine güç katıyor.' dedi.

17 yıldır Karadeniz içi Carcarrier hatlarında kesintisiz olarak faaliyet gösterdiğini belirten Yener, düzenli seferlerin bölgesel ticaretin sürekliliğini sağladığını ifade ederek, Karadeniz'in Türkiye'nin ekonomik damarlarından biri haline geldiğini söyledi.

Taşımacılık ağının yalnızca deniz taşımacılığı ile sınırlı kalmadığını belirten Yener, 'Gürcistan hattında taşınan Uzakdoğu menşeili transit araçlar ve Türkiye ihracatı otomotiv ürünleri, altyüklenici firmalarla yapılan iş birlikleri sayesinde Tiflis (Gürcistan), Bakü (Azerbaycan) ve Kazakistan'ın Almatı ile Astana şehirlerine kadar ulaştırılıyor. Deniz taşımacılığının bir başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Yener, 'Karayolu entegrasyonuyla Orta Asya'ya kadar uzanan bir lojistik ağ oluşturduk. Bu, Türkiye'nin ihracat hedeflerini destekleyen stratejik bir adım.' diye konuştu.