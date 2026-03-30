18 Nisan'da Barcelona'da düzenlenecek UCI MTB Eliminator Dünya Şampiyonası öncesi Türkiye'nin en iyi bisikletçilerini belirleyecek kritik seçmeler, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başarıyla tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon heyecan dolu yarışlara sahne oldu. Seçmeler sonunda Büyükşehirli sporcular Furkan Akçam ve Zeki Kaygısız, milli formayı giymeye hak kazandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir'in iki sporcusu Dünya Şampiyonası'nda Milli formayla pedal çevirecek

18 Nisan'da İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleştirilecek UCI MTB Eliminator Dünya Şampiyonası yarışları öncesinde Türkiye'nin en iyi bisikletçileri Sakarya'da kampa girerek Milli Takım seçmelerine katıldı.

Soğuk ve yağışlı bir havada Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin zorlu parkurlarında milli forma için Elit Erkekler kategorisinde 27, Elit Kadınlar kategorisinde ise 10 sporcu olmak üzere toplam 37 sporcu yarıştı.

Milli forma için pedal çeviren sporcular, zorlu parkurda kıyasıya mücadele ederken izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Günün en dikkat çeken başarısı ise, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularından geldi.

Elit Erkekler kategorisinde yarışın zirvesi Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularının oldu. Furkan Akçam ve Zeki Kaygısız, sergiledikleri üstün performansla ilk iki sırayı paylaşarak hem kürsüye hem de seçmelere damga vurdu.

Seçmelerin ardından UCI MTB Eliminator Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Milli Takım kadrosu da netleşti.ErkeklerdeFurkan Akçam, Zeki Kaygısız, Samet Baştatar ve Eren Geçim, kadınlarda ise Azize Bekar ve NazifeTunel milli formayı giymeye hak kazandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Orhan Bayraktar ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un katılımıyla takdim edildi. Uluslararası bisiklet organizasyonlarının önemli merkezlerinden biri haline gelen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, bir kez daha önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparken, özellikle katılımcıların olumlu görüşleri, tesisin dünya çapındaki konumunu bir kez daha ortaya koydu.

'DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE BİR PARKUR'

Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu, organizasyonun ve tesisin önemine dikkat çekerek, 'Sakarya'da böyle bir parkurun olması bizler açısından inanılmaz bir nimet. Hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan bir tesisin ülkemizde bulunması çok büyük bir avantaj sağlıyor. Buradaki parkur, dünya standartlarının üzerinde. Avrupa'dan gelen sporcuların geri dönüşlerini aldığımızda, çoğunun bu parkuru çok beğendiğini görüyoruz. Sakarya'nın böyle bir parkurla Türkiye'ye örnek olduğunu düşünüyor ve ülkemizin her ilinde benzer tesislerin yapılmasını temenni ediyoruz' dedi.