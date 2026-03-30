Antalya'da düzenlenen Yeşilay Metin Demir Minik Yıldız Türkiye Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler önemli dereceler elde etti.
BURSA (İGFA) - 29-31 Mart 2026 tarihleri arasında Kemer'de gerçekleştirilen organizasyonda 59 il, 468 kulüp ve 5130 sporcu mücadele etti. Zorlu rekabet ortamında Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcuları; 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya ve 1 beşincilik kazanarak büyük başarıya imza attı.
Elde edilen bu derecelerle Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler, 29-31 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası'nda Milli Takım kadrosunda yer alarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Zübeyde Beyza Yıldırım 2014 doğumlular 50 kiloda Türkiye ikincisi olurken,
İbrahim Sefer 2016 doğumlular 35 kiloda,
Dila Çoku 2013 doğumlular +54 kiloda
Ülkü Şura Altun ise 2013 doğumlular 49 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Şampiyonada ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Zehra Şahin ise 2014 doğumlular 40 kiloda Türkiye beşincisi olmayı başardı.
