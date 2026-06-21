Konya'nın Selçuklu ilçesinde binlerce çiçeğe ev sahipliği yapan ve rengarenk dokusuyla görsel şölen sunan Selçuklu Çiçek Bahçesi 20 Haziran'da kapılarını açarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkı'na kazandırılan ve şehrin en gözde cazibe merkezlerinden biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi, yeni sezonu açtı.

Yenilenen göz alıcı peyzaj düzenlemesi ve modern tasarımıyla tamamen yeni bir görünüme kavuşan bahçe Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini ücretsiz olarak ağırlıyor. Bahçe bu yıl da 28 tür,84 çeşit 385 bin çiçek ile ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olacak.

Selçuklu Çiçek Bahçesi'nin sadece Konya'nın değil, Türkiye'nin en özel ve en büyük botanik alanlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti Selçuklu'da ağırlayarak şehrin turizm potansiyeline son derece önemli bir katkı sunduklarını söyledi. Pekyatırmacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bahçemizi hemşehrilerimizin ve fotoğraf tutkunlarının hafızalarında unutulmaz anılar bırakacak şekilde yenilediğini belirterek, yürüyüş yollarından çocuk oyun alanlarına, estetik figürlerden ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği dinlenme noktalarına kadar her detayı özenle tasarladıklarını kaydetti.