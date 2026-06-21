ICF, Bursa'yı 2026 yılında yeniden 'Top7' akıllı topluluklar arasında gösterdi. Bursa, 13-15 Ekim 2026'da ABD'nin Columbus kentinde düzenlenecek ICF Küresel Zirvesi'nde 'Yılın Akıllı Topluluğu' seçilmek için yarışacak.

BURSA (İGFA) - Akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışmalar yürüten uluslararası araştırma ve değerlendirme platformu Intelligent Community Forum (ICF), Bursa'yı 2026 yılında yeniden 'Top7' toplulukları arasında gösterdi.

Akıllı şehir alanında uluslararası ölçekte tanınan bir kuruluş olarak kabul edilen ICF, 5 kıtada 200'den fazla şehir, metropol ve bölgeyi bir araya getiriyor. 1999 yılından bu yana her yıl bir 'Yılın Akıllı Topluluğu' seçen ve geçmiş yıllarda Eindhoven, Seul, Toronto, Tallinn, Curitiba, Stockholm ve New Taipei City gibi kentleri bu unvanla onurlandıran ICF, Bursa'yı ikinci kez Top7 seviyesinde gösterdi.

Bursa, 2025'in ardından gelen bu değerlendirmeyle, yürüttüğü akıllı şehir çalışmalarını istikrarlı biçimde sürdürdüğünü göstermiş oldu. Türkiye'de başvurduğu ilk yılda bu seviyeye ulaşan ilk ve tek şehir olan Bursa; bu süreçte yatırımları ve nitelikli insan kaynağını şehre kazandırmayı, dijital dönüşümü güçlendirmeyi ve rekabet gücüne katkı sunmayı hedefliyor.

Üst üste iki yılda da önce en akıllı 21, ardından en akıllı 7 kent arasında gösterilen Bursa'da gözler ekim ayına çevrildi. Top7'ye kalan şehirler arasında değerlendirme sürecinin son aşaması, 13-15 Ekim 2026 tarihlerinde ABD'nin Columbus (Ohio) kentinde düzenlenecek ICF Küresel Zirvesi'nde gerçekleşecek. Bursa'nın da arasında bulunduğu 7 şehir arasından seçilecek 'Yılın Akıllı Topluluğu', bu zirvede açıklanacak.