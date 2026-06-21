Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Bir Kitap, Bir Şehir, Bir Yazar Projesi', edebiyatseverleri okudukları kitapların mekânlarıyla buluşturuyor. Bu kapsamda Yazar İsmail Kılıçaslan'ın 'Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri' adlı eserinden yola çıkan okurlar, Ankara'da tarih, kültür ve edebiyat dolu bir gün geçirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Kütüphanem Kocaeli' üyeleriyle 'Bir Kitap, Bir Şehir, Bir Yazar Projesi'nin' üçüncü buluşmasını Ankara'da gerçekleştirdi.

Gençlerin okuma kültürünü geliştirmek, edebiyat ile şehir hafızası arasında bağ kurmalarını sağlamak ve mekân bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen programda yazar İsmail Kılıçaslan'ın 'Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri' adlı eseri ele alındı. Üniversite öğrencileri ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 50 kişilik grup, eser üzerinden Ankara'nın tarihi ve kültürel dokusunu keşfetme fırsatı buldu.

MİLLET KÜTÜPHANESİ'NDEN YAZAR BULUŞMASINA

Programın ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi oldu. Ardından Türkiye Araştırmaları Vakfı'nda yazar İsmail Kılıçaslan'ın katılımıyla söyleşi programı gerçekleştirildi. Katılımcılar, eser üzerinden şehir hafızası, kültürel kimlik ve edebiyatın şehirlerle kurduğu ilişki üzerine değerlendirmelerde bulundu. Söyleşi kapsamında yazar Kılıçaslan, eserin ortaya çıkış süreci, Ankara'nın kültürel birikimi ve şehirlerin hikâyeler aracılığıyla nasıl anlam kazandığına ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte edebiyatın şehirlerin hafızasını ve kimliğini anlamadaki rolüne dikkat çekilirken, gençlerin okudukları eserleri mekânsal bir perspektifle değerlendirmelerine katkı sağlandı. Etkinlik kapsamında 'Hamamönü Tarihi Ankara Evleri', 'Tacettin Dergâhı' ve 'Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi' ziyaret edilerek katılımcılara Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanıma imkânı sunuldu.