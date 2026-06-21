Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. And Algül, günümüzde iletişimin büyük ölçüde görsel unsurlar üzerinden kurulduğunu ifade etti. İletişimin yaklaşık yüzde 70'inin görsel olarak gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Algül, görsel iletişimin en yoğun kullanıldığı alanların sosyal medya, reklam ve sivil toplum kampanyaları olduğunu vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin toplumsal katkı ve bilim iletişimi misyonuyla düzenlediği Toplum İçin İletişim Eğitim Seminerleri kapsamında gerçekleştirilen 'Tasarım Okumaları: Görsel İletişim Alanında Vaka Analizleriyle Farkındalık Yaratmak' başlıklı çevrimiçi seminere yoğun ilgi gösterildi.

Seminerde konuşan Üsküdar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. And Algül, görsel iletişimin günümüz toplumundaki etkisine dikkat çekerek, görsellerin yalnızca estetik unsurlar değil, aynı zamanda güçlü anlam üretim araçları olduğunu vurguladı.

'GÖRSEL OKURYAZARLIK ARTIK ZORUNLU'

İletişimin büyük bölümünün görsel kanallar üzerinden gerçekleştiğini ifade eden Algül, 'Bugün iletişimin yaklaşık yüzde 70'i görseller aracılığıyla kuruluyor. Sosyal medya, reklamcılık ve sivil toplum kampanyaları bu alanın en yoğun kullanıldığı mecralar. Bu nedenle bireylerin yalnızca okuryazar değil, aynı zamanda görsel okuryazar olmaları gerekiyor' dedi.

Seminerde görsel iletişimi Roland Barthes, Marshall McLuhan ve Stuart Hall'un kuramsal yaklaşımları üzerinden değerlendiren Algül, dijital medyada reklam anlayışının önemli ölçüde değiştiğini belirtti.

Sosyal medya platformlarında reklamların artık doğrudan reklam gibi görünmediğini ifade eden Algül, 'Bir ürün ya da marka gündelik yaşamın doğal bir parçası gibi sunuluyor. Böylece reklam görünmez hale geliyor ancak etkisini sürdürmeye devam ediyor' diye konuştu. Algül, aynı görsel içeriğin farklı mecralarda farklı anlamlar üretebildiğini belirterek, televizyon ile sosyal medya arasındaki temel farkın etkileşim olduğunu söyledi.

UNICEF VE WWF KAMPANYALARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Seminerde UNICEF ve WWF'in farkındalık kampanyaları da görsel iletişim açısından incelendi. Prof. Dr. Algül, minimalist tasarım anlayışı, görsel metaforlar, boşluk kullanımı ve sınırlı renk paletinin toplumsal mesajların etkisini artırdığını ifade etti.

WWF'in panda logosunu örnek veren Algül, logonun yalnızca bir hayvan figürü olmadığını belirterek, 'Panda figürü masumiyet ve korunma ihtiyacını temsil ederken, daha derin anlamda doğayı korumanın insani bir sorumluluk olduğu mesajını taşıyor' değerlendirmesinde bulundu.

'TASARIM SÜSLEMEK İÇİN DEĞİL, FARK ETTİRMEK İÇİN VARDIR'

Görsel iletişimin estetik kaygıların ötesinde etik ve toplumsal bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Algül, 'Tasarım yalnızca süslemek için değil, farkındalık yaratmak için vardır' dedi. Çevre temalı afişlerde kullanılan görsel mitlerin insan kaynaklı çevre sorunlarına dikkat çektiğini belirten Algül, eriyen hayvan figürleri, yok olan ormanlar ve insan-doğa karşıtlığı üzerinden izleyicide sorumluluk ve empati duygularının harekete geçirildiğini söyledi. Kodlama-kod çözümleme modeli üzerinden de değerlendirmelerde bulunan Algül, görsel mesajların tek bir anlam üretmediğini belirterek, aynı mesajın farklı bireyler tarafından farklı şekillerde yorumlanabileceğine dikkat çekti.