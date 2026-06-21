Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bireylerin duygusal farkındalıklarını artırmak ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlediği Sinema Terapi Atölyesi'ni başarıyla tamamladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sinema Terapi Atölyesi, sinemanın iyileştirici ve düşündürücü yönünü psikolojik farkındalık çalışmalarıyla buluşturdu.

İki haftada bir düzenlenen oturumlarda katılımcılar, seçilen filmler üzerinden duygu, düşünce, aile ve toplum ilişkilerini farklı temalar çerçevesinde değerlendirme fırsatı buldu.

Klinik Psikolog Çiğdem Çan Aslan tarafından yürütülen atölyede, sinema terapisi yöntemi psikoterapiyi destekleyen bir teknik olarak kullanıldı. Çalışmalar kapsamında katılımcıların kendilerini daha yakından tanımaları, duygu ve düşüncelerini fark etmeleri ve yaşam deneyimlerini farklı bakış açılarıyla değerlendirmeleri hedeflendi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, vatandaşlardan ilgi gören atölyenin yeni dönemde de devam etmesini planladıklarını söyledi.