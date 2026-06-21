İstanbul Bakırköy Belediyesi, gençlerin eğitim ve gelecek planlamalarına katkı sunmak amacıyla İstanbul Arel Üniversitesi ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, gençlere yönelik eğitim ve gelişim odaklı çalışmalarını genişletmek amacıyla iki üniversite ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Gerçekleştirilen protokol, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse ve İstanbul Nişantaşı Ünicersitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türk tarafından imzalandı.

İş birliği kapsamında öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak ortak seminerler, eğitim programları ve çeşitli projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Protokolün, üniversite-belediye iş birliğini güçlendirerek gençlerin kariyer planlamalarına destek olması hedefleniyor. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, yapılan iş birliğinin ilçedeki gençler için yeni fırsatlar oluşturacağını ve eğitim alanında sürdürülebilir projelerin önünü açacağını belirtti.